"Если Кокорин будет максимально серьёзно относиться к делу, то окажется полезен "Спартаку". Нигматуллин — о новом сезоне РПЛ

— Чемпионат только закончился, казалось бы, и сразу же наступает следующий. Ещё свежи все впечатления и воспоминания. Сложно судить, — начал разговор о новом сезоне Российской премьер-лиги Руслан Нигматуллин. — Не думаю, что сейчас что-то сверхъестественное произойдёт. Пока фавориты останутся те же.

Отдельно Нигматуллин высказался о трансферах.

— По трансферам. Будет любопытно увидеть Кокорина с Уруновым в "Спартаке", также Фомина в "Динамо". Считаю, для бело-голубых это хорошее усиление. У армейцев появился аргентинец Адольфо Гайч. Он с другого континента, если быстро пройдёт адаптацию, то это станет хорошим усилением. Любопытно будет посмотреть на него, — отметил эксперт. — Деян Ловрен пришёл в "Зенит" из "Ливерпуля". Игрок он квалифицированный. Заменит или нет Ивановича, покажет время. Потенциально он может выступать как минимум не хуже, плюс он моложе Ивановича.

Руслан также поделился мнением о самой громкой покупке в это трансферное окно — Александре Кокорине.

— Интересоваться Кокориным мог кто угодно, но только "Спартак" его купил. Руководству красно-белых было всё равно на то, что "Зенит" попросил не покупать его. Большая ответственность для Кокорина? Конечно, но ему уже столько лет, он не должен перегореть. Да и, как говорится, за такую зарплату перегорать он просто не имеет никакого морального права, — сказал Нигматуллин.

— Кокорин — игрок квалифицированный, уровня сборной России. В "Спартаке" он должен прийтись ко двору, стать одним из лидеров команды. Именно с таким призывом его и взяли. Красно-белым не хватает лидеров, много молодых игроков в команде, но вот именно опытных, с лидерскими качествами нет. Если Александр будет максимально серьёзно относиться к делу, то окажется полезен "Спартаку", — заключил он.

Расписание 1-го тура РПЛ

8 августа

"Химки" — ЦСКА (16:00 мск) "Тамбов" — "Ростов" (18:30)

9 августа

"Уфа" — "Краснодар" (17:00) "Арсенал" — "Ахмат" (19:00) "Спартак" — "Сочи" (20:00)

10 августа