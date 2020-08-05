Лига чемпионов и Лига Европы возвращаются! Нас ждёт новый формат, борьба Роналду и триумф Левандовски

Новый формат

Коронавирус внёс свои коррективы во все сферы. Исключением не стал и спорт, в частности футбольные еврокубковые турниры: Лига Европы и Лига чемпионов. УЕФА, чтобы доиграть этот розыгрыш и выявить победителей, пришлось изменить уже привычный формат. Теперь ЛЕ и ЛЧ будут проходить в одном месте в течение почти двух недель по принципу "Финала восьми". Матчи Лиги чемпионов состоятся в столице Португалии, Лиссабоне, на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе", а игры Лиги Европы — в четырёх городах Германии (Кёльн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен).

Правда, до этого командам нужно будет завершить начавшуюся ещё до пандемии стадию 1/8 финала. Первые матчи состоялись, а ответные — нет. Так вот, вторые матчи было принято провести на стадионах номинальных хозяев. Именно это мы увидим с вами начиная с сегодняшнего дня. А вот с 10 по 21 августа участники Лиги Европы, а с 12 по 23 августа участники Лиги чемпионов соберутся в одном месте и сыграют по принципу плей-офф. Такого раньше не было!

— На заседании 17 июля Исполнительный комитет УЕФА решил, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в августе в формате финального турнира по принципу плей-офф в столице Португалии. На всех стадиях этого турнира будут играться одноматчевые противостояния. Победители половины пар 1/8 финала уже известны. По итогам двухматчевых противостояний ранее в четвертьфинал пробились "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "РБ Лейпциг" и "Аталанта", — говорится в заявлении УЕФА. — Победители пар 1/8 финала Лиги Европы, где первый матч был перенесён ("Интер" — "Хетафе" и "Севилья" — "Рома"), также определятся в Германии в формате одноматчевых противостояний. Шесть оставшихся матчей 1/8 финала в парах, которые уже провели первые встречи, будут сыграны на полях номинальных хозяев.

Что касается замен, то командам разрешено делать до пяти замен в матче, но при этом останавливать игру можно не более трёх раз. Замены разрешено производить в перерыве между таймами, между основным и дополнительным временем, а также между двумя дополнительными таймами. Кроме того, увеличивается скамейка запасных — в заявку можно внести 23 футболиста вместо 18.

🟨 Yellow cards will not be carried forward from the @ChampionsLeague or @EuropaLeague Round of 16 stages in this season’s competitions.#UCL #UEL — UEFA (@UEFA) August 4, 2020

Плюс УЕФА решил обнулить все жёлтые карточки игроков по окончании стадии 1/8 финала.

Какие интриги нас ждут?

Сможет ли Роналду вывести "Ювентус" в четвертьфинал? В первом матче "Лион" обыграл итальянский клуб, но с минимальным счётом — 1:0. Теперь же Роналду и Ко нужна только уверенная победа.

Бывшей команде Криша — мадридскому "Реалу" — тоже предстоит борьба, но с "Манчестер Сити" (счёт первой встречи — 2:1 в пользу подопечных Пепа Гвардиолы). Интересное наблюдение: если "Манчестер Сити" обойдёт "Реал" и в дальнейшем другие команды на своём пути, а "Манчестер Юнайтед" победит всех в ЛЕ (первый матч с клубом "ЛАСК" завершился уверенной победой со счётом 5:0), то обладателями еврокубковых турниров могут стать команды из одного города.

Такое было в 2018-м, когда "Реал" и "Атлетико" выиграли ЛЧ и ЛЕ соответственно, а также в далёком 1994-м, когда то же самое сделали "Милан" и "Интер". Но говорить об этом пока преждевременно.

Интересно будет понаблюдать и за Робертом Левандовски из «Баварии», который проводит яркий для себя сезон. Сможет ли он стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов? Пока что он лидирует с 11 голами. У ближайшего преследователя, Эрлинга Холанда, ("Боруссия") 10 мячей, но его команда уже вылетела...

В общем, интересного много! Нас наконец-то ждёт большой футбол и ожесточённая борьба на поле.

Расписание

Лига Европы

5 августа "Копенгаген" — "Башакшехир" (19:55). "Шахтёр" — "Вольфсбург" (19:55). "Интер" — "Хетафе" (22:00). "Манчестер Юнайтед" — ЛАСК (22:00).

6 августа "Байер" — "Рейнджерс" (19:55). "Севилья" — "Рома" (19:55). "Базель" — "Айнтрахт" (22:00). "Вулверхэмптон" — "Олимпиакос" (22:00).

Лига чемпионов

7 августа "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" (22:00). "Ювентус" — "Лион" (22:00).