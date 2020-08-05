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Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном

Легендарный боксёр откусил мочку уха Эвандеру Холифилду в 1997 году.

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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс перед боем с Майком Тайсоном планирует застраховать уши. Об этом сообщил менеджер спортсмена Жолт Барна.

Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia.

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Поединок многократных экс-чемпионов мира представлен в статусе выставочного и будет состоять из восьми раундов.

Тайсон и Холифилд провели два боя в 1996 и 1997 году, и оба раза победил Холифилд. В первом поединке Тайсон был отправлен в нокаут в 11-м раунде, а во втором дисквалифицирован после того, как дважды укусил соперника за ухо.

Напомним, выставочный бой 51-летнего Джонса и 54-летнего Тайсона пройдёт 12 сентября в американском городе Карсон, штат Калифорния. Он будет состоять из восьми раундов.

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