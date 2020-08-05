Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс перед боем с Майком Тайсоном планирует застраховать уши. Об этом сообщил менеджер спортсмена Жолт Барна.

Сорвать хайп или куш? Зачем Майк Тайсон будет биться с Роем Джонсом Поединок многократных экс-чемпионов мира представлен в статусе выставочного и будет состоять из восьми раундов.

Тайсон и Холифилд провели два боя в 1996 и 1997 году, и оба раза победил Холифилд. В первом поединке Тайсон был отправлен в нокаут в 11-м раунде, а во втором дисквалифицирован после того, как дважды укусил соперника за ухо.