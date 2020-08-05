После взрыва в Бейруте в Израиле заявили, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном

Армия обороны Израиля после мощного взрыва в Бейруте предложила Ливану гуманитарную и медицинскую помощь и заявила, что пришло время "отложить конфликт" с соседним государством. Об этом сообщается на странице ведомства в "Твиттере".

В свою очередь, президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования народу Ливана и также предложил помощь.

— Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время, — написал Ривлин в "Твиттере".

Тем временем премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым пути оказания помощи Ливану.