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После взрыва в Бейруте в Израиле заявили, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном

Соболезнования ливанскому народу выразил президент еврейского государства Реувен Ривлин.

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Фото © Twitter / Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля после мощного взрыва в Бейруте предложила Ливану гуманитарную и медицинскую помощь и заявила, что пришло время "отложить конфликт" с соседним государством. Об этом сообщается на странице ведомства в "Твиттере".

В свою очередь, президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования народу Ливана и также предложил помощь.

Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время, — написал Ривлин в "Твиттере".

В Израиле заявили о своей непричастности к взрыву в Бейруте

Сообщение распространили через государственные СМИ.

Тем временем премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым пути оказания помощи Ливану.

Напомним, в результате взрыва погибло 78 человек. Пострадало около четырёх тысяч. Данные не окончательные и могут ещё возрасти.

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