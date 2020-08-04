В Израиле заявили о своей непричастности к взрыву в Бейруте

Армия Израиля непричастна к инциденту в ливанской столице, где во вторник произошёл мощный взрыв. Об этом в прямом эфире сообщает правительственный телеканал кнессета и государственное радио Kan.
— Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане, — говорится в заявлении телеканала.
Люди в крови, город разгромлен. Появились видео с последствиями мощных взрывов в БейрутеПрипаркованные на улицах автомобили буквально изрешечены упавшими на них обломками.
Как уже сообщал Лайф, мощный взрыв произошёл сегодня в районе порта Бейрута. Взрывной волной в домах в радиусе нескольких километров от эпицентра повыбивало стёкла. Сообщается по меньшей мере о 10 погибших, сотни человек получили ранения.
Очевидцы делятся в соцсетях шокирующими кадрами, на которых видны рыдающие дети. Улицы усыпаны обломками зданий и выбитых стёкол. При взрыве оказались разбиты десятки автомобилей.