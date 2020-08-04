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Половина столицы в обломках. Власти Ливана рассказали, что вызвало такой мощный взрыв

По предварительным данным, около десяти человек погибло, пострадали сотни.

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Фото: twitter/ajplus

Мощнейший взрыв, который прогремел сегодня в порту Бейрута, произошёл действительно на складе. Но хранилась там не пиротехника, а конфискованные взрывчатые вещества, которые там складывали долгое время. Об этом заявил глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим.

Случившееся — это взрыв не пиротехники, а других взрывоопасных веществ, которые хранились долгое время, — заверил генерал.

Максимально близко. Опубликовано видео из эпицентра страшного взрыва в Бейруте

На кадрах видно, что детонации предшествует пожар в складском помещении местного порта.

Губернатор столицы Ливана же заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

По предварительным данным, погибло около десяти человек, сотни жителей пострадали.

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