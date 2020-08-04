Половина столицы в обломках. Власти Ливана рассказали, что вызвало такой мощный взрыв

Мощнейший взрыв, который прогремел сегодня в порту Бейрута, произошёл действительно на складе. Но хранилась там не пиротехника, а конфискованные взрывчатые вещества, которые там складывали долгое время. Об этом заявил глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим.
— Случившееся — это взрыв не пиротехники, а других взрывоопасных веществ, которые хранились долгое время, — заверил генерал.
Максимально близко. Опубликовано видео из эпицентра страшного взрыва в БейрутеНа кадрах видно, что детонации предшествует пожар в складском помещении местного порта.
Губернатор столицы Ливана же заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
По предварительным данным, погибло около десяти человек, сотни жителей пострадали.