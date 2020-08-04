Половина столицы в обломках. Власти Ливана рассказали, что вызвало такой мощный взрыв

Мощнейший взрыв, который прогремел сегодня в порту Бейрута, произошёл действительно на складе. Но хранилась там не пиротехника, а конфискованные взрывчатые вещества, которые там складывали долгое время. Об этом заявил глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим.