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Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

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В морском порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв. По сообщениям очевидцев, ему предшествовали пожар и серия небольших взрывов. Ударная волна от самого крупного подрыва ощущалась на дистанции в несколько километров.

В результате происшествия повреждены сотни строений вокруг порта. У наиболее повреждённых зданий сломаны перекрытия, обрушилась крыша. Практически у всех затронутых взрывом построек выбиты стёкла.

На месте взрыва на сотни метров в воздух поднялось густое облако дыма красноватого цвета.

Причина происшествия пока не установлена. Неофициально озвучиваются две версии — удар Израиля по складу с вооружением и взрыв на складе пиротехники. На месте ЧП работают экстренные службы.

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Площадь горения достигала 300 квадратных метров.

Как сообщал Лайф, ранее шесть человек погибли в результате мощного взрыва на химзаводе в Китае.

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