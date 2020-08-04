Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020

В морском порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв. По сообщениям очевидцев, ему предшествовали пожар и серия небольших взрывов. Ударная волна от самого крупного подрыва ощущалась на дистанции в несколько километров.

Breaking: Initial reports of an explosion in Beirut, Lebanon. The cause of the explosion is unknown at this time. pic.twitter.com/xSCaMC7CX8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020

В результате происшествия повреждены сотни строений вокруг порта. У наиболее повреждённых зданий сломаны перекрытия, обрушилась крыша. Практически у всех затронутых взрывом построек выбиты стёкла.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

На месте взрыва на сотни метров в воздух поднялось густое облако дыма красноватого цвета.

Причина происшествия пока не установлена. Неофициально озвучиваются две версии — удар Израиля по складу с вооружением и взрыв на складе пиротехники. На месте ЧП работают экстренные службы.