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Армия Израиля сообщила о падении своего беспилотника в Ливане

Отмечается, что угрозы утечки информации нет.

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Фото © ТАСС / Www.imago-images.de

Армия обороны Израиля заявила о падении беспилотника на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильских военных.

Семь человек пострадали при ракетной атаке Израиля на юг Дамаска

Также был нанесён материальный урон.

Некоторое время назад во время действий сил Армии обороны Израиля на границе с Ливаном мультикоптер армии упал на территории Ливана, — отметили в пресс-службе.

Как там подчеркнули, угрозы утечки информации нет.

Ранее Лайф сообщал, что российские силы ПВО перехватили два беспилотника боевиков на авиабазе Хмеймим в Сирии.

ПВО Сирии отразила атаку беспилотников недалеко от российской базы в Хмеймиме

По некоторым данным, летательных аппаратов было несколько.

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