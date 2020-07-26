Армия Израиля сообщила о падении своего беспилотника в Ливане

Армия обороны Израиля заявила о падении беспилотника на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильских военных.

— Некоторое время назад во время действий сил Армии обороны Израиля на границе с Ливаном мультикоптер армии упал на территории Ливана, — отметили в пресс-службе.

Как там подчеркнули, угрозы утечки информации нет.