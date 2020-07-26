Армия Израиля сообщила о падении своего беспилотника в Ливане

Армия обороны Израиля заявила о падении беспилотника на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба израильских военных.
Семь человек пострадали при ракетной атаке Израиля на юг ДамаскаТакже был нанесён материальный урон.
— Некоторое время назад во время действий сил Армии обороны Израиля на границе с Ливаном мультикоптер армии упал на территории Ливана, — отметили в пресс-службе.
Как там подчеркнули, угрозы утечки информации нет.
Ранее Лайф сообщал, что российские силы ПВО перехватили два беспилотника боевиков на авиабазе Хмеймим в Сирии.