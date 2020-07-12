Силы ПВО сбили два беспилотника боевиков возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Российские силы ПВО перехватили два беспилотника боевиков на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

— Огнём российских средств ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении пять километров от авиабазы, — сказал Щербицкий журналистам.

Отмечается, что они приближались к Хмеймиму с северо-востока. Пострадавших, как и материального ущерба для авиабазы, нет.