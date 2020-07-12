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"Я погорячился". Гендиректор "Локомотива" показал неприличный жест фанатам

Инцидент произошёл во время матча против "Уфы".

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе вступил в конфликт с болельщиками во время матча против "Уфы" (1:1). Босс клуба показал неприличный жест фанатам в ответ на ругательства в свой адрес. Кикнадзе признался в этом в ходе встречи с активом после матча.

Появилась информация, что сегодня вам с трибун что-то крикнули, а вы показали нецензурный жест.

— Что значит нецензурный?

Ну, неприличный жест — средний палец. Это правда?

— Правда.

Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?

— Я погорячился.

Это неправильно.

— Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах.

Там не было мата.

— Значит, вы просто не услышали, слава богу, — приводит диалог Кикнадзе и болельщиков издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Кикнадзе подвергся резкой критике со стороны фанатов после увольнения из клуба посреди сезона легендарного тренера Юрия Сёмина.

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