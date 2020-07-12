Британских олимпийцев уличили в приёме секретного препарата, созданного для спецназа

В Великобритании перед Олимпийскими играми 2012 года 91 спортсмен королевства принимал участие в испытании секретного вещества. Так власти пытались повысить выносливость атлетов в преддверии Игр. Об этом теперь пишет Mail on Sunday.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении газеты, это был проект государственного спортивного агентства UK Sport. Энергетический напиток под маркой DeltaG содержал синтетическую версию кетонов. Естественная их версия вырабатывается в печени, повышает выносливость человека, устойчивость к стрессам.

По данным издания, вещество было создано учёными из Оксфордского университета при финансировании Пентагона. Делали его для спецназа, чтобы тот был эффективнее в тылу врага.

Спортсмены – участники эксперимента должны были хранить молчание об этом. Они подписывали документы о том, что осознавали риск и что были готовы возложить ответственность на себя, если у них найдут запрещённые вещества. В итоге у 40% атлетов появились побочные эффекты (проблемы с пищеварением). Некоторые просто не увидели смысла участвовать в эксперименте.

Нужно отметить, что на той Олимпиаде сборная Соединённого Королевства заняла третье место по количеству медалей.