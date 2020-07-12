Вдову Виктора Проскурина выселили из квартиры артиста

Вдова народного артиста Виктора Проскурина, Ирина Хонда, переезжает из Москвы в родной Санкт-Петербург после того, как её выселили из квартиры мужа. Об этом сообщает газета КП со ссылкой на друзей семьи актёра.

— Организовывает переезд — машину, чтобы поместились все её вещи. Они прожили вместе в прекрасной квартире больше десяти лет, но выяснилось, что Ирочка на эту недвижимость прав не имела, ничего у мужа не просила, никогда финансовые разговоры не заводила, — отметили источники издания.

Как оказалось, квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, была приобретена до их союза. Право на недвижимость сейчас имеет одна из бывших жён артиста. Так как юридически квартира не принадлежит Ирине, её попросили оперативно освободить жильё. Квартира оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

Ирина Хонда подтвердила свой переезд журналистам. По её словам, квартиру, о которой идёт речь, они с Виктором хотели продать, чтобы купить её маме жильё и уехать жить в Испанию. Супружеская пара планировала жить на две страны, но неожиданная смерть артиста всё перечеркнула. Ирина переезжает в петербургскую квартиру, которую она купила в ипотеку. Она призналась, что не знает, как будет дальше развиваться её жизнь.