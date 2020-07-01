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Названа причина смерти актёра Виктора Проскурина

От этой болезни скончались другие известные деятели культуры: Георгий Данелия, Олег Ефремов, Игорь Кваша.

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Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Актёр Виктор Проскурин умер из-за хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), об этом рассказала супруга артиста Ирина Хонда.

Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера, — цитирует Ирину "Комсомольская правда".Сразу из приёмного покоя, не дожидаясь очереди, его отправили на ИВЛ. В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь... Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдёт, потому что идёт необратимый процесс.

Ирина рассказала, что в последние годы её муж был востребован и постоянно снимался: принимал участие в двух-шести фильмах в год.

Напомним, 30 июня актёр Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Зрители запомнят его по ролям в фильмах "Большая перемена", "12 стульев", "Жестокий романс", "Пиковая дама", "Офицеры", "Однажды двадцать лет спустя" и других. До 2012 года Проскурин служил в театре имени Ермоловой.

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