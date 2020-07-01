Названа причина смерти актёра Виктора Проскурина

— Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера, — цитирует Ирину "Комсомольская правда". — Сразу из приёмного покоя, не дожидаясь очереди, его отправили на ИВЛ. В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь... Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдёт, потому что идёт необратимый процесс.