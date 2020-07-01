Первый президент Татарстана принял участие в голосовании по поправкам к конституции

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев исполнил гражданский долг, проголосовав за поправки к конституции. Он прибыл на избирательный участок в посёлке Боровое Матюшино Лаишевского района в зелёной кепке с гербом республики, а также в маске и перчатках.
Перед голосованием у Шаймиева замерили температуру и, лишь убедившись, что термометр показал 36,6, ему вручили бюллетень и ручку.
Минтимер Шаймиев был президентом Татарстана с 1991 по 2010 год, после этого занял пост государственного советника республики.
Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. А накануне завершилось онлайн-голосование по поправкам, которое было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Явка составила 93%. Расшифровка результатов электронных бюллетеней состоится сегодня.