Первый президент Татарстана принял участие в голосовании по поправкам к конституции

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев исполнил гражданский долг, проголосовав за поправки к конституции. Он прибыл на избирательный участок в посёлке Боровое Матюшино Лаишевского района в зелёной кепке с гербом республики, а также в маске и перчатках.

Перед голосованием у Шаймиева замерили температуру и, лишь убедившись, что термометр показал 36,6, ему вручили бюллетень и ручку.

Минтимер Шаймиев был президентом Татарстана с 1991 по 2010 год, после этого занял пост государственного советника республики.