Расшифровка результатов электронного голосования о поправках к конституции произойдёт 1 июля

Расшифровка результатов электронного голосования о поправках к конституции состоится 1 июля, об этом сообщил на пресс-конференции ЦИК начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко.

Он рассказал, что в тестовом режиме обработка около ста тысяч голосов заняла всего семь минут. Теперь предстоит дешифровать чуть больше миллиона онлайн-бюллетеней.

— Мы завтра вечером соберём здесь шифровальные ключи. И мы рассчитываем, что после того, как начнётся дешифровка, в течение полутора часов мы получим результат, — пояснил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.