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Расшифровка результатов электронного голосования о поправках к конституции произойдёт 1 июля

Планируется обработать более миллиона голосов. По оценке экспертов, на это уйдёт всего лишь около полутора часов.

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Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Расшифровка результатов электронного голосования о поправках к конституции состоится 1 июля, об этом сообщил на пресс-конференции ЦИК начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко.

Он рассказал, что в тестовом режиме обработка около ста тысяч голосов заняла всего семь минут. Теперь предстоит дешифровать чуть больше миллиона онлайн-бюллетеней.

Мы завтра вечером соберём здесь шифровальные ключи. И мы рассчитываем, что после того, как начнётся дешифровка, в течение полутора часов мы получим результат, пояснил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Ранее сообщалось, что явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции составила 93%.

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