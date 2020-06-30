"Похоже на театральную постановку". Очевидец рассказал Лайфу, как журналист Френкель сломал руку на избирательном участке

Свидетельница травмы журналиста Давида Френкеля рассказала подробности инцидента.

Сам журналист заявил, что ему сломали руку полицейский и общественный наблюдатель на одном из избирательных участков. Правоохранитель утверждает, что мужчина упал и получил перелом самостоятельно. Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал по факту происшествия проверку, сообщается на сайте ведомства.

Свидетельница рассказала, что Френкель зашёл в помещение без маски и перчаток, сотрудники УИК предложили ему индивидуальные средства защиты. По словам женщины, журналист стал агрессивно реагировать на полицейских, хотя те не проявляли к нему особого внимания.

Сотрудница избирательной комиссии пояснила, что журналист сам упал ей под ноги, а перед этим сотрудник правоохранительных органов схватил его за рюкзак и попытался повернуть к себе, вероятно, пытаясь что-то сказать.

— И вдруг молодой человек падает, прямо в ноги мне падает, почему-то начинает вдруг кричать. Кричит хорошо поставленным театральным голосом, что у него сломана рука, ему надо вызвать скорую. При этом всё похоже на театральную постановку, — описала происшествие свидетельница.