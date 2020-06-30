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"Похоже на театральную постановку". Очевидец рассказал Лайфу, как журналист Френкель сломал руку на избирательном участке

По словам сотрудницы УИК, журналист сам упал к ней под ноги.

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Свидетельница травмы журналиста Давида Френкеля рассказала подробности инцидента.

Сам журналист заявил, что ему сломали руку полицейский и общественный наблюдатель на одном из избирательных участков. Правоохранитель утверждает, что мужчина упал и получил перелом самостоятельно. Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал по факту происшествия проверку, сообщается на сайте ведомства.

Свидетельница рассказала, что Френкель зашёл в помещение без маски и перчаток, сотрудники УИК предложили ему индивидуальные средства защиты. По словам женщины, журналист стал агрессивно реагировать на полицейских, хотя те не проявляли к нему особого внимания.

Сотрудница избирательной комиссии пояснила, что журналист сам упал ей под ноги, а перед этим сотрудник правоохранительных органов схватил его за рюкзак и попытался повернуть к себе, вероятно, пытаясь что-то сказать.

И вдруг молодой человек падает, прямо в ноги мне падает, почему-то начинает вдруг кричать. Кричит хорошо поставленным театральным голосом, что у него сломана рука, ему надо вызвать скорую. При этом всё похоже на театральную постановку, — описала происшествие свидетельница.

Несколько лет назад Френкель уже попадал в подобную ситуацию. 11 декабря 2017 года его задержали на акции "Национально-освободительного движения" и доставили в отдел полиции. Полицейские сочли его поведение "неадекватным" и вызвали бригаду специализированной психиатрической помощи. Сам мужчина заявил о том, что приехавшие врачи стали душить его и связывать руки. Спустя два часа Френкеля отпустили, не предъявив никаких обвинений. В МВД заявили, что молодого человека не задерживали, а лишь доставили в отдел для подачи заявления о том, что его ударили по ноге. Следственный комитет отказал журналисту в возбуждении уголовного дела.

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