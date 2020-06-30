Миф разрушен. В Петербурге активисты проверили условия хранения бюллетеней

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В Санкт-Петербурге активисты студенческого профсоюза "Преобразование" проверили два избирательных участка на наличие нарушений, о которых им сообщили ранее. Как рассказали представители движения, по их данным, на обоих УИК якобы неправильно хранились бюллетени. Однако по результатам инспекции никаких нарушений выявлено не было. Все ящики хранились в специальных коробках, которые были опечатаны, а на каждом пломбирующем бланке стояла соответствующая печать и подпись.

— По итогу проверки, которую мы сегодня провели после закрытия УИК № 2187 и № 2202, на наше удивление, мы обнаружили, что бюллетени хранятся как положено: в сейф-пакетах, всё опечатано правильно. Будем дальше наблюдать! — написали активисты в "Твиттере".