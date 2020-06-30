Эксперт рассказал, как защитить себя от фейков о голосовании по поправкам в конституцию

Член центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко перечислил основные фейки, которые распространяются в Сети в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ, а также рассказал россиянам, как защитить себя от недостоверной информации.

Он подчеркнул, что вопрос изменений в основной закон стал резонансным, особенно из-за смелого эксперимента с онлайн-голосованием, поэтому обсуждение часто наполнено фейковыми новостями. Плуготаренко привёл примеры.

— Например, фейк про штрафы (тем, кто не проголосует), что призывают бюджетников регистрировать профили на mos.ru, но при этом с 6 июня уже нельзя регистрироваться. По Интернету ходит много "агиток", где рассказывается о поправках, которых нет в принципе. Фейк о незащищённости данных при онлайн-голосовании (это не так, блокчейн + распределённые реестры + двойной контроль). Фейк о том, что можно голосовать два раза (онлайн и офлайн): такое удалось только двум избирателям, что составляет 0,00018% от голосующих, и возможность эта была закрыта сразу же, — рассказал эксперт.

По его словам, чтобы быть защищённым в современном цифровом мире, россиянам необходимо повышать уровень цифровой грамотности, уметь проверять достоверность поступающей по всем каналам информации.

— На это нацелен целый ряд сетевых проектов, таких как цифровойдиктант.рф или цифроваяграмотность.рф. Государству необходимо выстраивать диалог с онлайн-платформами и совместно находить эффективные решения по борьбе с недостоверными и вредными новостями. Только объединение усилий позволит противостоять этой проблеме, которая будет шириться по мере развития онлайн-сферы и проникновения Интернета во все области деятельности, — добавил Плуготаренко.

Напомним, в России идёт уже шестой день голосования по поправкам в конституцию. Оно стартовало 25 июня и завершится завтра вечером, 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут отдать свой голос онлайн.