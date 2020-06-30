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Эксперт рассказал, как защитить себя от фейков о голосовании по поправкам в конституцию

По словам Сергея Плуготаренко, тема fake news и методов борьбы с ними становится одной из топовых в современном обществе.

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Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Член центрального штаба ОНФ, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко перечислил основные фейки, которые распространяются в Сети в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ, а также рассказал россиянам, как защитить себя от недостоверной информации.

Он подчеркнул, что вопрос изменений в основной закон стал резонансным, особенно из-за смелого эксперимента с онлайн-голосованием, поэтому обсуждение часто наполнено фейковыми новостями. Плуготаренко привёл примеры.

Например, фейк про штрафы (тем, кто не проголосует), что призывают бюджетников регистрировать профили на mos.ru, но при этом с 6 июня уже нельзя регистрироваться. По Интернету ходит много "агиток", где рассказывается о поправках, которых нет в принципе. Фейк о незащищённости данных при онлайн-голосовании (это не так, блокчейн + распределённые реестры + двойной контроль). Фейк о том, что можно голосовать два раза (онлайн и офлайн): такое удалось только двум избирателям, что составляет 0,00018% от голосующих, и возможность эта была закрыта сразу же, — рассказал эксперт.

По его словам, чтобы быть защищённым в современном цифровом мире, россиянам необходимо повышать уровень цифровой грамотности, уметь проверять достоверность поступающей по всем каналам информации.

На это нацелен целый ряд сетевых проектов, таких как цифровойдиктант.рф или цифроваяграмотность.рф. Государству необходимо выстраивать диалог с онлайн-платформами и совместно находить эффективные решения по борьбе с недостоверными и вредными новостями. Только объединение усилий позволит противостоять этой проблеме, которая будет шириться по мере развития онлайн-сферы и проникновения Интернета во все области деятельности, — добавил Плуготаренко.

Напомним, в России идёт уже шестой день голосования по поправкам в конституцию. Оно стартовало 25 июня и завершится завтра вечером, 1 июля. Такой длительный период был выбран ради безопасности избирателей на фоне пандемии коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут отдать свой голос онлайн.

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