Фальшивый избирательный участок. Опубликовано видео разоблачения фейка "Голоса" в Жуковском

Движение "Голос" накануне опубликовало информацию о несоответствии УИК № 617 в подмосковном городе Жуковском правилам проведения голосования. Однако сегодня стало известно, что данные были сфальсифицированы, а избирательный участок и вовсе оказался ненастоящим.

По словам активистов, которые сняли ролик о несоблюдении правил, избирателям на участке выдаётся бюллетень якобы под присмотром членов комиссии, что нарушает тайну голосования. Кроме того, как рассказали представители "Голоса", в пункте голосования должным образом не соблюдаются санитарные меры, не обеспечивается социальная дистанция, а также отсутствует надзор со стороны полиции. А сами сотрудники УИК якобы нагрубили активистам.

Однако позже появился ролик, показывающий весь процесс съёмки сюжета со стороны. Оказалось, что все нарушения, о которых говорили активисты, как и сам избирательный участок, оказались липовыми. После окончания съёмок вся команда движения, включая, как оказалось, фейковых сотрудников УИК, разобрала избирательный участок по частям и унесла, оставив лишь пустой белый шатёр.