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Движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней

Факт возможного вброса не подтвердили ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни полицейские.

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Фото © Twitter / benvtk

Движение "Голос" 27 июня сообщило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Раменском. Анализ ситуации показал, что утверждение оказалось голословным. В очередной раз "Голос" выдал за факт непроверенную информацию, которая не была подтверждена.

В своём аккаунте в "Твиттере" движение сообщило, что вброс был якобы зафиксирован сотрудником международного отдела редакции Le Monde Бенуа Виткиным. На самом же деле журналист в своём аккаунте в соцсети написал о том, что "странную пачку бюллетеней" в урне для голосования заметил член партии "Яблоко" Андрей Горохов. Сам Виткин в это время находился на другом участке, он не фиксировал никакого вброса.

Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители — никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней, — заявил ИА REGNUM член исполкома корпуса "За чистые выборы" Алексей Песков.

Напомним, 25 июня в РФ стартовало голосование по поправкам к конституции. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.

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