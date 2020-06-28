Движение "Голос" уличили в публикации фейка о вбросе бюллетеней

Движение "Голос" 27 июня сообщило о якобы зафиксированном вбросе бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Раменском. Анализ ситуации показал, что утверждение оказалось голословным. В очередной раз "Голос" выдал за факт непроверенную информацию, которая не была подтверждена.

В своём аккаунте в "Твиттере" движение сообщило, что вброс был якобы зафиксирован сотрудником международного отдела редакции Le Monde Бенуа Виткиным. На самом же деле журналист в своём аккаунте в соцсети написал о том, что "странную пачку бюллетеней" в урне для голосования заметил член партии "Яблоко" Андрей Горохов. Сам Виткин в это время находился на другом участке, он не фиксировал никакого вброса.

— Конечно, была максимально широко изучена позиция всех участников процесса. Но ни члены комиссии, ни наблюдатели, находящиеся на участке, которые постоянно осуществляют мониторинг и контролируют процесс голосования, ни правоохранители — никто не подтвердил факт возможного вброса бюллетеней, — заявил ИА REGNUM член исполкома корпуса "За чистые выборы" Алексей Песков.