"Удалось избежать скученности". Эксперты ОП и СПЧ оценили пользу многодневного голосования

Идея провести многодневное голосование по поправкам в конституцию полностью себя оправдала, считает член Общественной палаты Максим Григорьев. В ходе пресс-брифинга он отметил, что это решение позволило гарантировать безопасность россиян.

— Уже сейчас можно констатировать, что многодневное голосование оправдывает себя. Несмотря на большую явку, избирательным комиссиям удалось избежать скученности, избежать нарушения правил социального дистанцирования, — приводит его слова телеграм-канал "Независимого общественного мониторинга".

Член СПЧ, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод рассказал, что члены "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) 27 июня обсудили обстановку на участках с международными специалистами. За прошедшие три дня они успели побывать на 20 участках для голосования.

— Впечатления у них очень хорошие по части соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности, интереса москвичей к дистанционному электронному голосованию и видеонаблюдения. Сообщили, что в европейских странах этого нет, — цитирует члена СПЧ газета "Взгляд".