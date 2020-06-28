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"Удалось избежать скученности". Эксперты ОП и СПЧ оценили пользу многодневного голосования

Специалисты сочли, что это не только удобно, но и позволяет снять нагрузку на участки.

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Фото © ТАСС / Елена Афонина

Идея провести многодневное голосование по поправкам в конституцию полностью себя оправдала, считает член Общественной палаты Максим Григорьев. В ходе пресс-брифинга он отметил, что это решение позволило гарантировать безопасность россиян.

Уже сейчас можно констатировать, что многодневное голосование оправдывает себя. Несмотря на большую явку, избирательным комиссиям удалось избежать скученности, избежать нарушения правил социального дистанцирования, — приводит его слова телеграм-канал "Независимого общественного мониторинга".

Член СПЧ, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод рассказал, что члены "Независимого общественного мониторинга" (НОМ) 27 июня обсудили обстановку на участках с международными специалистами. За прошедшие три дня они успели побывать на 20 участках для голосования.

Впечатления у них очень хорошие по части соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности, интереса москвичей к дистанционному электронному голосованию и видеонаблюдения. Сообщили, что в европейских странах этого нет, — цитирует члена СПЧ газета "Взгляд".

Все специалисты выразили согласие с тем, что голосование, "растянутое" на неделю, не только удобно, но и позволяет снять нагрузку на участки.

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