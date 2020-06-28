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Главный педиатр Москвы: Электронное голосование по поправкам безопасно в условиях эпидемии

Врач отметил, что такой формат необходимо использовать и в будущем.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов подчеркнул, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Об этом сообщает агентство "Москва".

Мне кажется, что электронное голосование является очень удобным форматом, учитывая неспокойное эпидемиологическое время, так как это минимизирует риски заражения, экономит время, также это касается экономии средств, — сказал Османов.

Он также отметил, что сотрудникам больницы, где он работает, предложили несколько форматов голосования: традиционное, электронное, а также на рабочем месте по предварительному заявлению.

Более 60% изъявили желание проголосовать на рабочем месте, остальные подали заявку на дистанционное голосование через Госуслуги. Я убеждён, что это очень удобный и надёжный формат, — добавил главный педиатр столицы.

Он также уверен, что электронный формат голосования необходимо использовать в будущем.

Ранее Лайф сообщал, что техническая поддержка электронного голосования по поправкам в конституцию провела около трёх тысяч консультаций граждан. Все, у кого возникли какие-либо вопросы по онлайн-голосованию, могут обращаться за консультациями по номеру кол-центра электронного штаба 8 (800) 222-55-52.

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