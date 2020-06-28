Главный педиатр Москвы: Электронное голосование по поправкам безопасно в условиях эпидемии

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов подчеркнул, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Мне кажется, что электронное голосование является очень удобным форматом, учитывая неспокойное эпидемиологическое время, так как это минимизирует риски заражения, экономит время, также это касается экономии средств, — сказал Османов.

Он также отметил, что сотрудникам больницы, где он работает, предложили несколько форматов голосования: традиционное, электронное, а также на рабочем месте по предварительному заявлению.

— Более 60% изъявили желание проголосовать на рабочем месте, остальные подали заявку на дистанционное голосование через Госуслуги. Я убеждён, что это очень удобный и надёжный формат, — добавил главный педиатр столицы.

Он также уверен, что электронный формат голосования необходимо использовать в будущем.