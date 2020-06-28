Главный педиатр Москвы: Электронное голосование по поправкам безопасно в условиях эпидемии

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов подчеркнул, что электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ является самым удобным и безопасным в условиях эпидемии. Об этом сообщает агентство "Москва".
— Мне кажется, что электронное голосование является очень удобным форматом, учитывая неспокойное эпидемиологическое время, так как это минимизирует риски заражения, экономит время, также это касается экономии средств, — сказал Османов.
Он также отметил, что сотрудникам больницы, где он работает, предложили несколько форматов голосования: традиционное, электронное, а также на рабочем месте по предварительному заявлению.
— Более 60% изъявили желание проголосовать на рабочем месте, остальные подали заявку на дистанционное голосование через Госуслуги. Я убеждён, что это очень удобный и надёжный формат, — добавил главный педиатр столицы.
Он также уверен, что электронный формат голосования необходимо использовать в будущем.
Ранее Лайф сообщал, что техническая поддержка электронного голосования по поправкам в конституцию провела около трёх тысяч консультаций граждан. Все, у кого возникли какие-либо вопросы по онлайн-голосованию, могут обращаться за консультациями по номеру кол-центра электронного штаба 8 (800) 222-55-52.