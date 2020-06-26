Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Не забудьте проявить свою гражданскую позицию". Участники Хора Турецкого приняли участие в электронном голосовании по поправкам — видео

Артисты напомнили своим поклонникам о важности каждого голоса.

61

Солисты Хора Турецкого приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В посте в "Инстаграме" артисты отметили, что сделали важное дело.

Не забудьте проявить свою гражданскую позицию, принять участие в голосовании. Сейчас это можно сделать дистанционно, совершенно безопасно, на это есть несколько дней, — сказал солист хора Евгений Кульмис.

Коллега Кульмиса Павел Беркут уточнил, что ему нравится пункт о том, что дети являются приоритетом государственной политики страны.

И самое главное — есть пункт о защите родного языка и культуры, — добавил Беркут.

Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным.

Выбор редакции

Loading...