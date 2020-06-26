"Не забудьте проявить свою гражданскую позицию". Участники Хора Турецкого приняли участие в электронном голосовании по поправкам — видео

Солисты Хора Турецкого приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В посте в "Инстаграме" артисты отметили, что сделали важное дело.

— Не забудьте проявить свою гражданскую позицию, принять участие в голосовании. Сейчас это можно сделать дистанционно, совершенно безопасно, на это есть несколько дней, — сказал солист хора Евгений Кульмис.

Коллега Кульмиса Павел Беркут уточнил, что ему нравится пункт о том, что дети являются приоритетом государственной политики страны.

— И самое главное — есть пункт о защите родного языка и культуры, — добавил Беркут.