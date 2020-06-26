"Не забудьте проявить свою гражданскую позицию". Участники Хора Турецкого приняли участие в электронном голосовании по поправкам — видео

Солисты Хора Турецкого приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В посте в "Инстаграме" артисты отметили, что сделали важное дело.
— Не забудьте проявить свою гражданскую позицию, принять участие в голосовании. Сейчас это можно сделать дистанционно, совершенно безопасно, на это есть несколько дней, — сказал солист хора Евгений Кульмис.
Коллега Кульмиса Павел Беркут уточнил, что ему нравится пункт о том, что дети являются приоритетом государственной политики страны.
— И самое главное — есть пункт о защите родного языка и культуры, — добавил Беркут.
Напомним, в конце марта лидер РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным.
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