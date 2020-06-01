Путин назначил общероссийское голосование по поправкам в конституцию на 1 июля

Президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
— Проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию РФ 1 июля 2020 года, — сказал президент.
Владимир Путин призвал и руководителя ЦИК Эллу Памфилову, и главу Роспотребнадзора Анну Попову уделить особое внимание вопросам безопасности россиян в условиях пандемии.
Президент также обратился к россиянам, призвал их принять активное участие в голосовании, поскольку речь идёт об основном законе, который лежит в основе жизни страны.
— Очень рассчитываю, что граждане РФ примут в определении параметров основного закона, голосовании самое активное участие, — сказал Путин.
Также сегодня глава государства выступил против идеи провести в один день Парад Победы и голосование, отметив, что "не надо смешивать".