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"Попытка скрыть бессилие". Джабаров объяснил, почему политики США связывают акции протеста с Россией

Сенатор указал на провалы в работе администрации Дональда Трампа.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Обвинения России со стороны США в причастности к массовым беспорядкам, проходящим в последние дни в ряде городов, являются не чем иным, как попыткой скрыть своё бессилие в сложившейся ситуации. Такое мнение высказал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

— Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это всё звенья одной цепи. Но своё бессилие сваливать на то, что это делает другая страна, невозможно представить, — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

Джабаров добавил, что вмешаться во внутреннюю политику Соединённых Штатов практически невозможно. А вот в обратном направлении американцы действовать пытаются, в том числе с помощью некоммерческих организаций.

Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, после чего он скончался в реанимации. Протесты начались в Миннеаполисе, но вскоре распространились и на другие города США. Экс-советник Барака Обамы Сьюзан Райс увидела "российский след" в этих происшествиях.

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