"Попытка скрыть бессилие". Джабаров объяснил, почему политики США связывают акции протеста с Россией

Обвинения России со стороны США в причастности к массовым беспорядкам, проходящим в последние дни в ряде городов, являются не чем иным, как попыткой скрыть своё бессилие в сложившейся ситуации. Такое мнение высказал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

— Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это всё звенья одной цепи. Но своё бессилие сваливать на то, что это делает другая страна, невозможно представить, — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

Джабаров добавил, что вмешаться во внутреннюю политику Соединённых Штатов практически невозможно. А вот в обратном направлении американцы действовать пытаются, в том числе с помощью некоммерческих организаций.