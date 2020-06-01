"Копы любят вас". В США шериф перешёл на сторону протестующих — видео

В американском городе Флинте, штат Мичиган, во время протестной акции к демонстрантам присоединился шериф местной полиции. Блюститель порядка принял участие в марше, а позже выступил с речью перед участниками протеста.
— Послушайте, эти копы любят вас. Вон там коп обнимает людей. Пойдёмте! Хороший вечер для прогулки. Мы можем ходить всю ночь, — сказал шериф.
Как сообщает телеканал NBC, демонстранты организовали мирный марш и прошли через город к местному полицейскому участку, где их встретили представители закона в специальном снаряжении. Оценив ситуацию, шериф Крис Свансон снял шлем и поговорил с протестующими, затем принял участие в мирном шествии.
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По завершении мероприятия полицейский выступил с речью, в которой рассказал им о ситуации с убийством Джорджа Флойда и о том, как правоохранительные органы и демонстранты должны слушать друг друга, чтобы сделать общество лучше. Под восторженные крики он добавил, что никогда не забудет эту ночь.
Позже городской полицейский департамент опубликовал заявление, в котором отмечалось, что правоохранительные органы уважают свободу слова протестующих и в особенности — их стремление к мирной демонстрации. Кроме того, там подчеркнули, что на протяжении всей акции не произошло ни одной драки и ни одного задержания.
Напомним, беспорядки в США начались после жестокого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в реанимации. Позже протесты распространились и на другие города. В ходе беспорядков начали погибать полицейские, а более чем в десяти городах власти ввели комендантский час. Национальная гвардия начала применять оружие с краской для разгона демонстрантов по домам.