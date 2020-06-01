"Копы любят вас". В США шериф перешёл на сторону протестующих — видео

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В американском городе Флинте, штат Мичиган, во время протестной акции к демонстрантам присоединился шериф местной полиции. Блюститель порядка принял участие в марше, а позже выступил с речью перед участниками протеста.

— Послушайте, эти копы любят вас. Вон там коп обнимает людей. Пойдёмте! Хороший вечер для прогулки. Мы можем ходить всю ночь, — сказал шериф.

Как сообщает телеканал NBC, демонстранты организовали мирный марш и прошли через город к местному полицейскому участку, где их встретили представители закона в специальном снаряжении. Оценив ситуацию, шериф Крис Свансон снял шлем и поговорил с протестующими, затем принял участие в мирном шествии.

По завершении мероприятия полицейский выступил с речью, в которой рассказал им о ситуации с убийством Джорджа Флойда и о том, как правоохранительные органы и демонстранты должны слушать друг друга, чтобы сделать общество лучше. Под восторженные крики он добавил, что никогда не забудет эту ночь.