Обстреляли прямо на пороге дома. Нацгвардия США начала применять патроны с краской — видео

Беспорядки в США, спровоцированные убийством афроамериканца при задержании, продолжаются уже несколько дней. И если сперва они проходили лишь в Миннеаполисе, то на сегодняшний день протесты захватили и другие города страны. Тем временем властям Миннесоты пришлось объявить о полной мобилизации Национальной гвардии США для разгона протестующих.

Введённый двумя днями ранее в Миннеаполисе режим ЧС предусматривает комендантский час, однако некоторые местные жители решили пойти против распоряжения властей и вновь вышли на улицы ближе к ночи. Тогда для разгона демонстрантов по домам бойцам Нацгвардии пришлось использовать патроны с краской. На опубликованном в соцсетях ролике видно, как вооружённые подразделения патрулируют районы и стреляют краской во всех, кто попадается им на пути, со словами: "Зайдите в дом!".