Обстреляли прямо на пороге дома. Нацгвардия США начала применять патроны с краской — видео

Беспорядки в США, спровоцированные убийством афроамериканца при задержании, продолжаются уже несколько дней. И если сперва они проходили лишь в Миннеаполисе, то на сегодняшний день протесты захватили и другие города страны. Тем временем властям Миннесоты пришлось объявить о полной мобилизации Национальной гвардии США для разгона протестующих.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Введённый двумя днями ранее в Миннеаполисе режим ЧС предусматривает комендантский час, однако некоторые местные жители решили пойти против распоряжения властей и вновь вышли на улицы ближе к ночи. Тогда для разгона демонстрантов по домам бойцам Нацгвардии пришлось использовать патроны с краской. На опубликованном в соцсетях ролике видно, как вооружённые подразделения патрулируют районы и стреляют краской во всех, кто попадается им на пути, со словами: "Зайдите в дом!".
Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55— Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020
Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в реанимации. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. Бунтующие жгут машины и громят улицы. Накануне в ходе беспорядков начали погибать полицейские, а больше десяти городов ввели комендантский час. Акции солидарности с протестующими начали проходить в других странах.