Полтора десятка крупных городов США ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Власти нескольких американских городов ввели комендантский час из-за вспыхнувших массовых беспорядков после резонансной гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Ограничения будут действовать в ночь с 31 мая на 1 июня и призваны обезопасить граждан.

В частности, режим комендантского часа затронул второй по величине город США — Лос-Анджелес. Его мэр Эрик Гарсетти заявил в "Твиттере" о том, что он будет защищать право жителей существовать без насилия и вандализма, и ограничил передвижения с 20:00 (06:00 мск) до 05:00 (15:00 мск).

К нему присоединилась мэр Атланты Кейша Боттомс, которая призвала горожан оставаться дома, заявление градоначальницы транслировал телеканал Fox5 Atlanta. Также обязательный общегородской комендантский час ввели в Филадельфии, Денвере, Цинциннати, Милуоки, Портленде, Сиэтле, Колумбусе, Кливленде, Луисвилле, Майами-Дейде, Рочестере, Юджине и Сент-Поле, находящемся рядом с Миннеаполисом.