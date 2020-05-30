Трамп — о запуске SpaceX: Триумфальное возвращение к звёздам

Президент США Дональд Трамп заявил, что запуск корабля Crew Dragon компании Space X ознаменует для США "триумфальное возвращение к звёздам".

— Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звёздам, — сказал он на выступлении во Флориде.

Трамп добавил, что это особый день, поскольку США больше не зависят от мировых держав в вопросах полётов. Теперь у страны есть возможность "гордо запускать астронавтов в космос со своей территории на лучших в мире американских ракетах".

Глава Белого дома также сообщил, что капсула Crew Dragon достигла низкой околоземной орбиты, а находящиеся на борту Даглас Хёрли и Роберт Бенкен "чувствуют себя отлично".