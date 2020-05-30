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Трамп — о запуске SpaceX: Триумфальное возвращение к звёздам

По словам главы Белого дома, астронавты на орбите чувствуют себя отлично.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что запуск корабля Crew Dragon компании Space X ознаменует для США "триумфальное возвращение к звёздам".

Сегодня мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звёздам, — сказал он на выступлении во Флориде.

Трамп добавил, что это особый день, поскольку США больше не зависят от мировых держав в вопросах полётов. Теперь у страны есть возможность "гордо запускать астронавтов в космос со своей территории на лучших в мире американских ракетах".

Глава Белого дома также сообщил, что капсула Crew Dragon достигла низкой околоземной орбиты, а находящиеся на борту Даглас Хёрли и Роберт Бенкен "чувствуют себя отлично".

Напомним, изначально запуск корабля был запланирован на 27 мая, однако за 17 минут до старта его перенесли из-за непогоды. В результате Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном оторвался от стартовой площадки 30 мая в 22:22 по московскому времени (местное время — 15:22), после чего блок успешно отстыковался и вышел на орбиту.

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