На севере Москвы неизвестный ранил женщину из пистолета

На севере Москвы неизвестный открыл стрельбу из травматического или пневматического пистолета и ранил в ногу женщину.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе в районе дома № 1 около 20:22. Две местные жительницы возвращались домой, стрелок попал в одну из них.

Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, её жизни ничего не угрожает. Как сообщает телеканал "360", стрелявший скрылся с места происшествия. Сама женщина объяснила, что сначала даже не поняла, что с ней произошло.

Выяснить, откуда был произведён выстрел, пока не удалось. Полиция разбирается в причинах происшествия и устанавливает личность злоумышленника.