При нападении на инкассаторов в Красноярске пострадало два человека

Видео © VK / "ЧП Красноярск"
В результате нападения на машину инкассаторов в Красноярске пострадало два человека, сообщает региональный главк МВД РФ.
Инцидент произошёл на улице Щорса в Кировском районе города. Раненые сейчас находятся в больнице.
Правоохранители проводят необходимый комплекс мер для розыска нападавших. К операции подключились сотрудники уголовного розыска. Действиями полицейских руководит начальник краевого главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Ориентировки переданы во все районы края.
Фото © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Предположительно, преступники скрылись с места ЧП на автомобиле "Гранд-Чероки" или "Рендж-Ровер".
По информации Лайфа, злоумышленники сумели завладеть более чем 2,3 миллиона рублей, а сам инцидент произошёл возле одного из отделений Сбербанка.