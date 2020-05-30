При нападении на инкассаторов в Красноярске пострадало два человека

В результате нападения на машину инкассаторов в Красноярске пострадало два человека, сообщает региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошёл на улице Щорса в Кировском районе города. Раненые сейчас находятся в больнице.

Правоохранители проводят необходимый комплекс мер для розыска нападавших. К операции подключились сотрудники уголовного розыска. Действиями полицейских руководит начальник краевого главка МВД РФ генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Ориентировки переданы во все районы края.

Фото © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю 1 / 2

Предположительно, преступники скрылись с места ЧП на автомобиле "Гранд-Чероки" или "Рендж-Ровер".