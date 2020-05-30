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Семья погибшего при задержании афроамериканца требует более сурового приговора для полицейских

Родственники также требуют проведения повторной экспертизы причины смерти мужчины.

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Фото © Facebook / Darnella Frazier<br/>

Родственники афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб от рук полицейского во время задержания, опубликовали заявление, в котором потребовали изменить выдвинутые против правоохранителей обвинения на более суровые. Документ опубликовал их адвокат Бенджамин Крамп.

Арест экс-полицейского Миннеаполиса Дерека Чавена за совершённое им жестокое убийство — это заслуживающий одобрения, но запоздалый шаг на пути к правосудию. Но мы ожидали, что его будут обвинять в убийстве первой степени (сейчас его обвиняют в непредумышленном. — Прим. Лайфа). Мы призываем пересмотреть обвинения, чтобы они отразили подлинную вину полицейских, — говорится в документе.

Если проводить аналогию с российским законодательством, то убийство первой степени соответствовало бы убийству при отягчающих обстоятельствах.

Помимо этого правозащитник сообщил, что родственники Флойда хотели бы запросить ареста всех полицейских, которые участвовали в инциденте, а не только Чавена, который, собственно, и придушил погибшего коленом о землю. Видеозапись этого момента и безучастного лица офицера стала одним из самых просматриваемых роликов в американском сегменте Интернета и самым обсуждаемым.

Акции протеста начались в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — после того, как в Сети появилась видеозапись жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого он погиб. Мирная демонстрация вскоре переросла в волну грабежей и мародёрства и перекинулась не только на пригород, но и на другие штаты.

В самом Миннеаполисе, а также ещё в двух городах был введён комендантский час и режим чрезвычайной ситуации, а также призвана Национальная гвардия. В городе Луисвилл, штат Кентукки, устроили беспорядки, требуя справедливого расследования смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, погибшей после выстрела полицейского в марте. Минюст США назвал расследование гибели Флойда делом особой важности. А прокуратура и ФБР объявили о проведении собственных разбирательств среди сотрудников.

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