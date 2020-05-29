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Мэр Миннеаполиса ввёл комендантский час на все выходные из-за волны беспорядков

Ранее в город прибыло усиление Национальной гвардии.

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Фото © CNN

Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей подписал распоряжение о введении на территории города комендантского часа в ночное время на ближайшие выходные, чтобы предотвратить волну беспорядков и мародёрства, которые не утихают в городе третьи сутки подряд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Постановление запрещает кому-либо, кроме указанного персонала службы общественной безопасности и других необходимых сотрудников, находиться в общественных местах с восьми вечера до шести утра, — говорится в документе.

Протесты в городе начались после того, как в соцсетях распространилась видеозапись, на которой полицейский применил силу во время задержания, в результате чего подозреваемый погиб. После этого люди пришли к месту, где всё произошло, и потребовали справедливости, однако мирная акция протеста быстро переросла в беспорядки. В этот же день появилась первая жертва — когда толпа ворвалась в расположенный неподалёку ломбард, его хозяин открыл огонь.

С наступлением ночи волна насилия и мародёрства лишь усилилась, были сожжены или разграблены десятки магазинов и кафе, некоторые городские улицы превратились в пепелище. Люди окружали участки и атаковали полицейских, как минимум один правоохранитель погиб.

В Миннеаполисе было введено чрезвычайное положение, а в его пригороде запросили помощь Национальной гвардии, поскольку зона мародёрства расползалась от центра к окраинам. Официальные лица делают всё, чтобы успокоить общественность, расследование гибели мужчины от рук полицейского объявлено Минюстом делом "особой важности", а представители ФБР и прокуратуры обещали очень "скрупулёзное" разбирательство".

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