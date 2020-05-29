Полиция Миннеаполиса обнародовала текст звонка, из-за которого задержали афроамериканца

Правоохранители американского города Миннеаполис штата Миннесота, где уже третий день продолжаются массовые беспорядки, распространили текст звонка, из-за которого сотрудники полиции задержали темнокожего мужчину, который впоследствии скончался. Стенограмму публикует CNN.
В разговоре правоохранителям сообщили, что один из покупателей магазина, темнокожий высокий мужчина, расплатился за сигареты поддельными купюрами, после чего, несмотря на просьбы вернуть пачку, направился к своей машине. По словам звонившего, мужчина был пьян и вёл себя неадекватно. Дежурный пообещал направить на место происшествия наряд.
TW: Police violence against handcuffed Black man— Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) May 26, 2020
He pleaded he couldn’t breath—a Cop kept his knee in the back of his neck until he died.
Armed militias have spent weeks waving guns at cops w/o restraint. But a handcuffed black man...😓#BlackLivesMatterpic.twitter.com/NVX8j69s21
Президент США Дональд Трамп пообещал взять под контроль ситуацию в Миннеаполисе, если местные власти не смогут прекратить беспорядки.
— Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмёт ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы всё сделать как надо. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении, — написал в "Твиттере" Трамп.
Как сообщает CNN, в города Миннеаполис и Сент-Пол направлено более 500 бойцов Национальной гвардии США.
Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца, после которого он скончался. Шокирующие кадры появились в Сети. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации и массовые беспорядки. Мэр Миннеаполиса ввёл в городе режим ЧС.