Полиция Миннеаполиса обнародовала текст звонка, из-за которого задержали афроамериканца

Правоохранители американского города Миннеаполис штата Миннесота, где уже третий день продолжаются массовые беспорядки, распространили текст звонка, из-за которого сотрудники полиции задержали темнокожего мужчину, который впоследствии скончался. Стенограмму публикует CNN.

В разговоре правоохранителям сообщили, что один из покупателей магазина, темнокожий высокий мужчина, расплатился за сигареты поддельными купюрами, после чего, несмотря на просьбы вернуть пачку, направился к своей машине. По словам звонившего, мужчина был пьян и вёл себя неадекватно. Дежурный пообещал направить на место происшествия наряд.

TW: Police violence against handcuffed Black man



He pleaded he couldn’t breath—a Cop kept his knee in the back of his neck until he died.



Armed militias have spent weeks waving guns at cops w/o restraint. But a handcuffed black man...😓#BlackLivesMatterpic.twitter.com/NVX8j69s21 — Qasim Rashid for Congress (@QasimRashid) May 26, 2020

Президент США Дональд Трамп пообещал взять под контроль ситуацию в Миннеаполисе, если местные власти не смогут прекратить беспорядки.

— Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмёт ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы всё сделать как надо. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении, — написал в "Твиттере" Трамп.

Как сообщает CNN, в города Миннеаполис и Сент-Пол направлено более 500 бойцов Национальной гвардии США.