Война из-за убитого афроамериканца. Граждане США начали стрелять по полицейским

Смерть афроамериканца при задержании полицией спровоцировала волну беспорядков сначала в одном штате, а затем и в нескольких крупных городах США. Справиться в одиночку с протестующими против "полицейского беспредела" людьми американская полиция не может, и на помощь позвали армию.

С чего всё началось

Второй день в столице штата Миннесота Миннеаполисе продолжаются массовые беспорядки. Всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека. Один из полицейских слишком долго прижимал его шею коленом к асфальту, и болевой приём привёл к тому, что подозреваемый потерял сознание. Сразу после того как Флойда (так положено по инструкции) заковали в наручники, на место была вызвана бригада медиков. Однако медицинская помощь подозреваемого не спасла — по одним данным, Флойд умер ещё до приезда врачей, по другим — прямо в дверях ближайшей больницы.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8 — Atlantide (@Atlantide4world) May 26, 2020

После того как сначала родственники Флойда, а затем и простые граждане вышли на улицы с требованием привлечь виновных в смерти Джорджа Флойда к ответственности, в местной полиции сразу "открестились" от действий сотрудников — четверых офицеров службы уволили в день смерти подозреваемого, а расследованием обстоятельств трагедии теперь занимается ФБР. В полиции уже поспешили отметить, что приём, с помощью которого офицер "прижал" подозреваемого к земле, официально не разрешён к применению сотрудниками полиции. Людей такие ответы не устроили, и на улицах Миннеаполиса начались сначала стихийные шествия, а потом и беспорядки со стрельбой.

Уже проходили

Фото © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY

Американским стражам порядка сразу же устроили экскурс в историю превышения должностных полномочий. Вся история отношений полиции США с различными этносами, населяющими Америку, — это почти всегда кровь, слёзы и пули. Активная фаза беспорядков, связанных с соблюдением основных прав, например, права на образование, началась в 60-х, когда афроамериканцы заручились поддержкой Верховного суда и президента Джона Кеннеди, однако "на местах" всё равно действовали жёсткие принципы сегрегации и чернокожих не пускали в общественные места: транспорт, рестораны, университеты.

После того как демократия победила, чернокожие, латиноамериканцы и даже представители коренных народов — индейцы — не стали жить лучше. В середине 70-х потомки народа сиу (дакота) устроили мирную демонстрацию на месте проживания своих предков, за что были разогнаны полицией и спецподразделениями. В конце 80-х и начале 90-х ситуация коренным образом не поменялась. В 1992 году после оправдания четырёх белых полицейских, обвинявшихся в избиении и нанесении тяжких увечий афроамериканцу Роджеру Кингу, вспыхнули беспорядки, в ходе которых погибло не менее 35 белых граждан Лос-Анджелеса, а общий ущерб от сжигания полицейских машин, одного департамента шерифа и разбитых магазинов составил более 1,5 млрд долларов.

Фото © ТАСС / EPA / EPA / CRAIG LASSIG

Шесть лет назад, в 2014 году, резонансное убийство офицером полиции 18-летнего Майкла Брауна в американском Фергюсоне, штат Миссури, завершилось вынесением оправдательного приговора. Минюст не стал наказывать белого полицейского, который стрелял в безоружного 18-летнего парня, и отпустил стража порядка с формулировкой "стрельба в целях самообороны".

Этот инцидент и последующий оправдательный приговор спровоцировали настоящий вооружённый бунт в Фергюсоне, разгонять который приехали спецподразделения полиции и Национальная гвардия США. Ещё через год история повторилась в Балтиморе: полицейские "слишком жёстко" задержали местного 26-летнего афроамериканца, из-за чего подозреваемый в преступлении скончался. В 2015 году во время демонстраций жители города не только впервые применили огнестрельное оружие против полиции, но и публично сжигали флаги собственной страны.

Доктор социологических наук и преподаватель городского колледжа Лойолы Мэримаунт Виктор Франк отметил, что бунты всегда являются не причиной, а всего лишь поводом для демонстрации недовольства.

Всё это происходит сразу по нескольким причинам. Во-первых, эпидемия CoVid-19 внесла существенный вклад в социальное напряжение по всей стране. Особенно это ощущается на Среднем Западе, где безработица и социальное неравенство выше, чем в среднем по стране, во-вторых, тема превышения силовыми структурами своих полномочий в США всегда особо чувствительна. Темой расизма и расовой нетерпимости в силовых структурах Минюст всегда пристально интересовался и быстро реагировал, однако из-за человеческого фактора такие ситуации, как в Фергюсоне и Миннеаполисе, по-прежнему происходят и, по моему мнению, будут происходить и дальше, если не принять соответствующих мер Виктор Франк Социолог, преподаватель городского колледжа Лойолы Мэримаунт

Триггер для начала войны

Проблема протестных настроений в городах США состоит в том, что перекинувшиеся из Миннесоты в Лос-Анджелес и Мичиган протесты постепенно перерастают в настоящую войну. США — самая вооружённая страна в мире, где на 100 человек приходится 120,5 единицы огнестрельного оружия. Вооружённое столкновение было вопросом времени, и рано утром 28 мая мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил об ухудшении обстановки в городе и перестрелке между полицией и протестующими.

Minneapolis Police Confirms A Fatal Shooting Has Occurred Amid Violent Protests South Of Downtown. The Owner Of A Pawnshop Shot And Killed A Suspected Looter.#GeorgeFloyd #Minneapolis pic.twitter.com/arTte0HwpD — News Up To Date (@NewsUpToDateNet) May 28, 2020

Фактически протесты в Миннесоте оказались сильнее и ожесточённее, чем последняя стычка обычных граждан с полицией в Северной Каролине в 2016 году. Тогда поводом для стрельбы между горожанами и силовиками тоже стало убийство афроамериканца — 43-летнего Кейта Ламонта Скотта, который якобы вышел из машины с пистолетом в руках, а затем сел обратно и спокойно поехал по дороге. До сжигания зданий тогда дело не дошло, однако обида на правоохранителей у афроамериканцев осталась. Бывший офицер полиции Остина (Техас), а ныне глава консалтинговой компании Алексей Пинчук отметил, что в таких случаях ущерб и уровень агрессии можно спрогнозировать, однако в Миннесоте всё пошло по самому плохому сценарию.

Обычно любые проявления насилия гасит представитель полиции, который точно знает, как вести переговоры. В случае с Миннесотой этого не сделали, дали конфликту разгореться и лишь затем начали реагировать. Ещё из наблюдений: превышение должностных полномочий случается, конечно, этого никто не отрицает, но демонстрации и какие-то стычки, особенно вооружённые, часто случаются в разгар политических процессов внутри страны. Случайны ли такие совпадения, это, пожалуй, главный вопрос Алексей Пинчук Бывший офицер полиции Остина

The second day of demonstrations in Minneapolis over the death in custody of an unarmed black man has descended into chaos. Videos on social media appear to show buildings on fire and people looting. A fatal shooting was also reported. pic.twitter.com/0yoEvO6aZY — SBS News (@SBSNews) May 28, 2020

Плохой и очень плохой путь

Психология протестов в США такова, что ситуация постепенно будет выходить из-под контроля, и чем дальше будет развиваться противостояние между властями и протестующими, тем меньше будет времени и сил на бескровное решение вопроса. Бывший офицер спецподразделения МВД РФ, снайпер Олег Соломин пояснил, что до точки невозврата ситуации такого типа развиваются по трём этапам.

Первый этап — это всегда перестрелка между полицией и протестующими. Её могут организовать как с одной, так и с другой стороны. Нельзя исключать и появления "неизвестных людей с винтовками", которые расстреливают окна во всех государственных учреждениях Олег Соломин Бывший офицер спецподразделения МВД РФ, снайпер

Далее, по словам Соломина, ситуация будет только ухудшаться. Второй этап. Привлечение национальной гвардии и попытки пресечения мародёрства.

Третий этап. Столкновения гражданского населения между собой. Сторонники и противники погромов могут организовать перестрелки друг с другом. Лос-Анджелес и Миннеаполис стоят на пороге третьего этапа, вооружённые люди из числа "простых граждан" уже охраняют магазины от мародёров. Их с помощью масс-медиа и лидеров мнений из числа афроамериканцев представляют в образе "врагов протеста".

Watch out for these covert suspected white supremacists out there in #Minnesota tonight https://t.co/XOAPorJqoJ — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 28, 2020

Четвёртый этап — полноценные боевые действия, сопровождающиеся тотальным разрушением города. В разрушении города жители Миннеаполиса и Лос-Анджелеса уже преуспели, но до стрельбы по военным дело пока не дошло. Однако на улицах уже слышна стрельба.

Based Karen on the frontlines of what seems to be gunfire upon the police station in Minneapolis. Tear gas in the streets. People running, speeding away in vehicles. Taken from a multi stream, sorry about the other audio and the video quality. pic.twitter.com/CiHDsmzoQs — CS (@SparksCS24) May 28, 2020