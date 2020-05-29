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Война из-за убитого афроамериканца. Граждане США начали стрелять по полицейским

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Фото © Getty Images

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Смерть афроамериканца при задержании полицией спровоцировала волну беспорядков сначала в одном штате, а затем и в нескольких крупных городах США. Справиться в одиночку с протестующими против "полицейского беспредела" людьми американская полиция не может, и на помощь позвали армию.

С чего всё началось

Второй день в столице штата Миннесота Миннеаполисе продолжаются массовые беспорядки. Всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в использовании фальшивого чека. Один из полицейских слишком долго прижимал его шею коленом к асфальту, и болевой приём привёл к тому, что подозреваемый потерял сознание. Сразу после того как Флойда (так положено по инструкции) заковали в наручники, на место была вызвана бригада медиков. Однако медицинская помощь подозреваемого не спасла — по одним данным, Флойд умер ещё до приезда врачей, по другим — прямо в дверях ближайшей больницы.

После того как сначала родственники Флойда, а затем и простые граждане вышли на улицы с требованием привлечь виновных в смерти Джорджа Флойда к ответственности, в местной полиции сразу "открестились" от действий сотрудников — четверых офицеров службы уволили в день смерти подозреваемого, а расследованием обстоятельств трагедии теперь занимается ФБР. В полиции уже поспешили отметить, что приём, с помощью которого офицер "прижал" подозреваемого к земле, официально не разрешён к применению сотрудниками полиции. Людей такие ответы не устроили, и на улицах Миннеаполиса начались сначала стихийные шествия, а потом и беспорядки со стрельбой.

Уже проходили

Фото © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY

Американским стражам порядка сразу же устроили экскурс в историю превышения должностных полномочий. Вся история отношений полиции США с различными этносами, населяющими Америку, — это почти всегда кровь, слёзы и пули. Активная фаза беспорядков, связанных с соблюдением основных прав, например, права на образование, началась в 60-х, когда афроамериканцы заручились поддержкой Верховного суда и президента Джона Кеннеди, однако "на местах" всё равно действовали жёсткие принципы сегрегации и чернокожих не пускали в общественные места: транспорт, рестораны, университеты.

После того как демократия победила, чернокожие, латиноамериканцы и даже представители коренных народов — индейцы — не стали жить лучше. В середине 70-х потомки народа сиу (дакота) устроили мирную демонстрацию на месте проживания своих предков, за что были разогнаны полицией и спецподразделениями. В конце 80-х и начале 90-х ситуация коренным образом не поменялась. В 1992 году после оправдания четырёх белых полицейских, обвинявшихся в избиении и нанесении тяжких увечий афроамериканцу Роджеру Кингу, вспыхнули беспорядки, в ходе которых погибло не менее 35 белых граждан Лос-Анджелеса, а общий ущерб от сжигания полицейских машин, одного департамента шерифа и разбитых магазинов составил более 1,5 млрд долларов.

Фото © ТАСС / EPA / EPA / CRAIG LASSIG

Шесть лет назад, в 2014 году, резонансное убийство офицером полиции 18-летнего Майкла Брауна в американском Фергюсоне, штат Миссури, завершилось вынесением оправдательного приговора. Минюст не стал наказывать белого полицейского, который стрелял в безоружного 18-летнего парня, и отпустил стража порядка с формулировкой "стрельба в целях самообороны".

Этот инцидент и последующий оправдательный приговор спровоцировали настоящий вооружённый бунт в Фергюсоне, разгонять который приехали спецподразделения полиции и Национальная гвардия США. Ещё через год история повторилась в Балтиморе: полицейские "слишком жёстко" задержали местного 26-летнего афроамериканца, из-за чего подозреваемый в преступлении скончался. В 2015 году во время демонстраций жители города не только впервые применили огнестрельное оружие против полиции, но и публично сжигали флаги собственной страны.

Доктор социологических наук и преподаватель городского колледжа Лойолы Мэримаунт Виктор Франк отметил, что бунты всегда являются не причиной, а всего лишь поводом для демонстрации недовольства.

Всё это происходит сразу по нескольким причинам. Во-первых, эпидемия CoVid-19 внесла существенный вклад в социальное напряжение по всей стране. Особенно это ощущается на Среднем Западе, где безработица и социальное неравенство выше, чем в среднем по стране, во-вторых, тема превышения силовыми структурами своих полномочий в США всегда особо чувствительна. Темой расизма и расовой нетерпимости в силовых структурах Минюст всегда пристально интересовался и быстро реагировал, однако из-за человеческого фактора такие ситуации, как в Фергюсоне и Миннеаполисе, по-прежнему происходят и, по моему мнению, будут происходить и дальше, если не принять соответствующих мер

Виктор Франк

Социолог, преподаватель городского колледжа Лойолы Мэримаунт

Триггер для начала войны

Проблема протестных настроений в городах США состоит в том, что перекинувшиеся из Миннесоты в Лос-Анджелес и Мичиган протесты постепенно перерастают в настоящую войну. США — самая вооружённая страна в мире, где на 100 человек приходится 120,5 единицы огнестрельного оружия. Вооружённое столкновение было вопросом времени, и рано утром 28 мая мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил об ухудшении обстановки в городе и перестрелке между полицией и протестующими.

Фактически протесты в Миннесоте оказались сильнее и ожесточённее, чем последняя стычка обычных граждан с полицией в Северной Каролине в 2016 году. Тогда поводом для стрельбы между горожанами и силовиками тоже стало убийство афроамериканца — 43-летнего Кейта Ламонта Скотта, который якобы вышел из машины с пистолетом в руках, а затем сел обратно и спокойно поехал по дороге. До сжигания зданий тогда дело не дошло, однако обида на правоохранителей у афроамериканцев осталась. Бывший офицер полиции Остина (Техас), а ныне глава консалтинговой компании Алексей Пинчук отметил, что в таких случаях ущерб и уровень агрессии можно спрогнозировать, однако в Миннесоте всё пошло по самому плохому сценарию.

Обычно любые проявления насилия гасит представитель полиции, который точно знает, как вести переговоры. В случае с Миннесотой этого не сделали, дали конфликту разгореться и лишь затем начали реагировать. Ещё из наблюдений: превышение должностных полномочий случается, конечно, этого никто не отрицает, но демонстрации и какие-то стычки, особенно вооружённые, часто случаются в разгар политических процессов внутри страны. Случайны ли такие совпадения, это, пожалуй, главный вопрос

Алексей Пинчук

Бывший офицер полиции Остина

Плохой и очень плохой путь

Психология протестов в США такова, что ситуация постепенно будет выходить из-под контроля, и чем дальше будет развиваться противостояние между властями и протестующими, тем меньше будет времени и сил на бескровное решение вопроса. Бывший офицер спецподразделения МВД РФ, снайпер Олег Соломин пояснил, что до точки невозврата ситуации такого типа развиваются по трём этапам.

Первый этап — это всегда перестрелка между полицией и протестующими. Её могут организовать как с одной, так и с другой стороны. Нельзя исключать и появления "неизвестных людей с винтовками", которые расстреливают окна во всех государственных учреждениях

Олег Соломин

Бывший офицер спецподразделения МВД РФ, снайпер

Далее, по словам Соломина, ситуация будет только ухудшаться.

  • Второй этап. Привлечение национальной гвардии и попытки пресечения мародёрства.
  • Третий этап. Столкновения гражданского населения между собой. Сторонники и противники погромов могут организовать перестрелки друг с другом. Лос-Анджелес и Миннеаполис стоят на пороге третьего этапа, вооружённые люди из числа "простых граждан" уже охраняют магазины от мародёров. Их с помощью масс-медиа и лидеров мнений из числа афроамериканцев представляют в образе "врагов протеста".
  • Четвёртый этап — полноценные боевые действия, сопровождающиеся тотальным разрушением города. В разрушении города жители Миннеаполиса и Лос-Анджелеса уже преуспели, но до стрельбы по военным дело пока не дошло. Однако на улицах уже слышна стрельба.

Финальным аккордом в беспорядках может стать прибытие военных и введение комендантского часа, а также отсутствие справедливого решения суда. Если власти штатов и городов запустят ситуацию или предпримут попытки силовым путём подавить протесты, то обойтись без жертв вряд ли получится.

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