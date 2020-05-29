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Опубликовано 29 мая 2020, 07:27

Кузнецова попросила МИД помочь выяснить судьбу детей из РФ, усыновлённых американцами

По её словам, между странами не налажена система обмена информацией.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила о недостатке сведений о российских детях, которые были усыновлены гражданами США, и обратилась в МИД за помощью в данном вопросе. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена.

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Предоставление информации о жизни этих детей имеет фрагментарный характер, — говорится в документе.

Кузнецова отмечает, что обязательства США по предоставлению данной информации были закреплены соответствующими решениями судов, однако они не исполняются. А каких-либо иных способов постусыновительного контроля пока не существует: не создан единый банк данных усыновлённых российских детей, не определены уполномоченные организации, которые следили бы за этим.

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По словам омбудсмена, фактически единственным доступным механизмом контроля является консульский доступ, однако для этого требуется соответствующее разрешение США. И при отсутствии такого разрешения не представляется возможным проводить эффективный сбор данных. А в случае возникновения вопросов или при необходимости решения проблем с нарушением прав детей обеспечить оперативное реагирование и вовсе невозможно.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Сергей Тюленин
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