Кузнецова попросила МИД помочь выяснить судьбу детей из РФ, усыновлённых американцами
По её словам, между странами не налажена система обмена информацией.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила о недостатке сведений о российских детях, которые были усыновлены гражданами США, и обратилась в МИД за помощью в данном вопросе. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена.
— Предоставление информации о жизни этих детей имеет фрагментарный характер, — говорится в документе.
Кузнецова отмечает, что обязательства США по предоставлению данной информации были закреплены соответствующими решениями судов, однако они не исполняются. А каких-либо иных способов постусыновительного контроля пока не существует: не создан единый банк данных усыновлённых российских детей, не определены уполномоченные организации, которые следили бы за этим.
По словам омбудсмена, фактически единственным доступным механизмом контроля является консульский доступ, однако для этого требуется соответствующее разрешение США. И при отсутствии такого разрешения не представляется возможным проводить эффективный сбор данных. А в случае возникновения вопросов или при необходимости решения проблем с нарушением прав детей обеспечить оперативное реагирование и вовсе невозможно.
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