Кузнецова попросила МИД помочь выяснить судьбу детей из РФ, усыновлённых американцами

По её словам, между странами не налажена система обмена информацией.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила о недостатке сведений о российских детях, которые были усыновлены гражданами США, и обратилась в МИД за помощью в данном вопросе. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена.

— Предоставление информации о жизни этих детей имеет фрагментарный характер, — говорится в документе.

Кузнецова отмечает, что обязательства США по предоставлению данной информации были закреплены соответствующими решениями судов, однако они не исполняются. А каких-либо иных способов постусыновительного контроля пока не существует: не создан единый банк данных усыновлённых российских детей, не определены уполномоченные организации, которые следили бы за этим.