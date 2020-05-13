Кузнецова потребовала тщательно проверить инцидент с унижавшей детей работницей приюта

Случай с унижениями детей в одном из приютов Уфы требует тщательных разбирательств, включая проверку руководства учреждения, а также других воспитателей. Об этом заявила уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

— Как такие "кандидаты" в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями? <...> Какой руководитель, видя сотрудника, который абсолютно не представляет, куда попал, допустил его к работе с детьми, попавшими в беду? Считаю, что нужно тщательно проверить и руководство, и других сотрудников на предмет компетентности, если подобные ситуации оказались возможными в этом учреждении, — приводит слова Кузнецовой пресс-служба.

По её словам, в регионе создана рабочая группа для проверки инцидента, по результатам которой уполномоченные органы оценят правомерность действий педагога и примут необходимые меры. Кроме того, Кузнецова направила запрос в Роскомнадзор для того, чтобы видео было удалено из соцсетей.