Кузнецова рассказала об уменьшении числа сирот в российских детдомах

За три года число таковых сократилось более чем на пять тысяч человек.

В России за период с 2017 по 2019 год сократилось число детей, проживающих в детских домах. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой за 2019 год.

Отмечается, что в 2017 году таковых насчитывалось 44 823, тогда как в 2019-м — 39 694. Снижение составило 11,4%.