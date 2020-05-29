Кузнецова рассказала об уменьшении числа сирот в российских детдомах
За три года число таковых сократилось более чем на пять тысяч человек.
В России за период с 2017 по 2019 год сократилось число детей, проживающих в детских домах. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой за 2019 год.
Отмечается, что в 2017 году таковых насчитывалось 44 823, тогда как в 2019-м — 39 694. Снижение составило 11,4%.
На 31 декабря 2019 года в приёмных семьях воспитывалось около 164 тысяч несовершеннолетних, 277 детей — в патронатных семьях, 193 тысячи детей — в семьях, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном исполняются безвозмездно.
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