Кузнецова рассказала об уменьшении числа сирот в российских детдомах

В России за период с 2017 по 2019 годы сократилось число детей, проживающих в детских домах. Об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за 2019 год.
Отмечается, что в 2017 году таковых насчитывалось 44 823, тогда как в 2019 - 39 694. Снижение составило 11,4%.
На 31 декабря 2019 года в приемных семьях воспитывались около 164 тысяч несовершеннолетних, 277 детей - в патронатных семьях, 193 тысячи детей в семьях, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном исполняются безвозмездно.