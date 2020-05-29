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В пригороде Миннеаполиса тоже запросили помощь Нацгвардии из-за погромов

Беспорядки не прекращаются уже вторые сутки.

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Фото © Flickr/The National Guard

Мэр американского города Сент-Пол, который расположен в пригороде Миннеаполиса, связался с губернатором штата и запросил помощи Национальной гвардии после волны погромов, прокатившейся по улицам населённого пункта. Об этом сообщает CNN.

Мы запросили поддержку у Национальной гвардии, и ожидаем, что ответ будет положительным, – приводит телеканал слова Мелвина Картера.

В ходе пресс-конференции градоначальник рассказал, что лично посмотрел "душераздирающее" видео, на котором полицейские задерживают 46-летнего Джорджа Флойда по обвинению в использовании поддельных документов, после чего тот погибает. И заявил, что разделяет "ярость" людей, которые недовольным действиями тех, кто клялся защищать их.

Отмечается, что ранее мэр Миннеаполиса также запросил поддержку Наицональной гвардии для подавления беспорядков и губернатор Штата подписал соответствующий указ.

Ранее Лайф сообщал, что прокурор Миннесоты объявил о проведении полномасштабного расследования действий полицейских, которые намеренно превысили полномочия при задержании. По данным журналистов, ранее один из стражей порядка неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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