В пригороде Миннеаполиса тоже запросили помощь Нацгвардии из-за погромов

Мэр американского города Сент-Пол, который расположен в пригороде Миннеаполиса, связался с губернатором штата и запросил помощи Национальной гвардии после волны погромов, прокатившейся по улицам населённого пункта. Об этом сообщает CNN.
– Мы запросили поддержку у Национальной гвардии, и ожидаем, что ответ будет положительным, – приводит телеканал слова Мелвина Картера.
В ходе пресс-конференции градоначальник рассказал, что лично посмотрел "душераздирающее" видео, на котором полицейские задерживают 46-летнего Джорджа Флойда по обвинению в использовании поддельных документов, после чего тот погибает. И заявил, что разделяет "ярость" людей, которые недовольным действиями тех, кто клялся защищать их.
Now in Saint Paul 😂 pic.twitter.com/wtQiQqfUkU— ٰ (@gvpq_) May 28, 2020
Отмечается, что ранее мэр Миннеаполиса также запросил поддержку Наицональной гвардии для подавления беспорядков и губернатор Штата подписал соответствующий указ.
Ранее Лайф сообщал, что прокурор Миннесоты объявил о проведении полномасштабного расследования действий полицейских, которые намеренно превысили полномочия при задержании. По данным журналистов, ранее один из стражей порядка неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.