В пригороде Миннеаполиса тоже запросили помощь Нацгвардии из-за погромов

Мэр американского города Сент-Пол, который расположен в пригороде Миннеаполиса, связался с губернатором штата и запросил помощи Национальной гвардии после волны погромов, прокатившейся по улицам населённого пункта. Об этом сообщает CNN.

– Мы запросили поддержку у Национальной гвардии, и ожидаем, что ответ будет положительным, – приводит телеканал слова Мелвина Картера.

В ходе пресс-конференции градоначальник рассказал, что лично посмотрел "душераздирающее" видео, на котором полицейские задерживают 46-летнего Джорджа Флойда по обвинению в использовании поддельных документов, после чего тот погибает. И заявил, что разделяет "ярость" людей, которые недовольным действиями тех, кто клялся защищать их.

Отмечается, что ранее мэр Миннеаполиса также запросил поддержку Наицональной гвардии для подавления беспорядков и губернатор Штата подписал соответствующий указ.