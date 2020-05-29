Врач рассказал, как не заболеть коронавирусом в общественных местах

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился, как нужно себя вести в общественных местах, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что необходимость носить защитные маски и перчатки в кинотеатрах останется. По словам Кондрахина, несмотря на то что работники будут проводить обязательную дезинфекцию кинозалов после каждого сеанса, не стоит пренебрегать мерами защиты, например снимать перчатки и трогать лицо.

— Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают, — подчеркнул врач.

Кроме того, эксперт добавил, что в фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все предметы, к которым прикасался и на которые дышал. Важным условием также является безопасное расстояние между людьми. Кондрахин особо настаивает на том, что заниматься спортом необходимо в маске и хлопковых перчатках, прорезиненных со стороны ладони.

— Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо, — напомнил специалист.