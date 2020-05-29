НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Врач рассказал, как не заболеть коронавирусом в общественных местах

Эксперт советует быть крайне осторожным при посещении косметических магазинов в торговых центрах.

419

Фото © Pixabay

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин поделился, как нужно себя вести в общественных местах, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист отметил, что необходимость носить защитные маски и перчатки в кинотеатрах останется. По словам Кондрахина, несмотря на то что работники будут проводить обязательную дезинфекцию кинозалов после каждого сеанса, не стоит пренебрегать мерами защиты, например снимать перчатки и трогать лицо.

Нельзя есть в маске на лице и уж точно не стоит брать еду руками в перчатках, так что попкорн и напитки отпадают, — подчеркнул врач.

Кроме того, эксперт добавил, что в фитнес-центрах необходимо следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все предметы, к которым прикасался и на которые дышал. Важным условием также является безопасное расстояние между людьми. Кондрахин особо настаивает на том, что заниматься спортом необходимо в маске и хлопковых перчатках, прорезиненных со стороны ладони.

Чтобы вытереть пот, стоит взять большое полотенце и пометить так, чтобы не перепутать сторону, которой вы касаетесь руками, с той, которой протираете лицо, — напомнил специалист.

Андрей Кондрахин также советует быть крайне осторожным при посещении косметических магазинов в торговых центрах. По его мнению, особую опасность представляют пробники с духами, ведь, когда распыляется их аромат, дыхание человека учащается. Если рядом будет находиться инфицированный коронавирусом, есть вероятность заразиться от него. Эксперт советует посещать салоны красоты по возможности со своими инструментами.

Выбор редакции

Loading...