Врачам в Приморье не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей

Медикам в двух районах Приморского края не выплатили региональных надбавок за борьбу с коронавирусом в сумме на три миллиона рублей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Отмечается, что речь идёт об учреждениях в Спасске-Дальнем и Ханкайском районе, где не были выплачены стимулирующие выплаты за апрель-май 2020 года.