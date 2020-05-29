Минтруд предложил ввести особый порядок увольнений из-за коронавируса

Министерство труда и социальной защиты России предлагает правительству впервые воспользоваться временным правом установить особый порядок регулирования трудовых отношений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

В частности, предлагается лишить работодателя возможности увольнять или отправлять в простой сотрудников по собственной инициативе, а только при желании самих работников, или по соглашению сторон. Исключение составляют предприятия непрерывного цикла – их перевод в простой производится по действующему законодательству.

– Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе неполного рабочего дня или неполной рабочей недели), с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, – говорится в публикации.

Помимо этого, предлагается разрешить работодателям переводить работников без их согласия на не обусловленную трудовым договором должность на срок до трёх месяцев, сейчас этот срок составляет один месяц. Если это должность более низкой квалификации, то это делается с письменного согласия сотрудника и без снижения среднего заработка.