В этом году российская армия получит около четырёх тысяч новых машин

Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Бибик в интервью газете "Красная звезда" заявил, что российские войска в этом году получат около четырёх тысяч новых автомобилей.

По его данным, сейчас в частях постоянной готовности Вооружённых сил РФ доля новых машин равна 87%, из них 98% поддерживаются в исправном состоянии.

Бибик также напомнил, что за 2019 год армия получила примерно три с половиной тысячи современных военных машин. Среди них были автомобили серии "Тайфун-К" и "Тайфун-У", модульные платформы с электромеханической трансмиссией семейства "Платформа-О", на которые можно устанавливать особо значимые образцы отечественного вооружения, а также защищённые санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза" для сбора и эвакуации раненых с переднего края.