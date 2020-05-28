Беглов рассказал, как пройдёт Парад Победы в Санкт-Петербурге

Парад Победы в Санкт-Петербурге состоится, но будет проходить с соблюдением некоторых правил безопасного поведения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в интервью телеканалу "78".

— Совместно с Минобороны мы уже приступили к тому, чтобы парад прошёл в нашем городе на самом высоком уровне. Конечно, будут соответствующие ограничения, потому что мы не сможем заполнить все трибуны так, как раньше, — сказал он.

По его словам, санитарные правила необходимы прежде всего для того, чтобы сохранить здоровье ветеранов и людей "серебряного возраста". Однако в любом случае парад состоится и он будет "красивый, достойный".

Однако губернатор подчеркнул, что будущее мероприятия во многом зависит от того, как ответственно будут подходить горожане к рекомендациям по безопасному поведению. В частности, марш "Бессмертного полка" состоится только при благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке.