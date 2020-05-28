Власти Москвы надеются, что большинство магазинов смогут возобновить работу

В Москве пока не наблюдается массового банкротства торговых предприятий из-за ситуации с коронавирусом, и городские власти надеются, что большая часть таких компаний смогут возобновить деятельность. Об этом заявил руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"
— Были предложены меры поддержки для владельцев бизнеса, в том числе небольших непродовольственных магазинов в торговых центрах, на период с 1 марта, чтобы поддержать их каким-то образом. Будем надеяться, что большая часть, практически все из них, откроются, — сказал он.
Он отмечает, что сейчас в столице работает около 19 тысяч продовольственных магазинов, в которых соблюдаются правила безопасного поведения и санитарной дистанции, а также другие рекомендации Роспотребнадзора по ответственному поведению.
Немерюк уверен, что и в непродовольственных магазинах, которые откроются с 1 июня, реализовать подобное не будет большой сложностью. В отличие от предприятий общепита, возобновление работы которых "немного сложнее". По его словам, этот вопрос находится на обсуждении и, скорее всего, это случится уже на следующем этапе.
Напомним, что с 25 мая в столице работают 88 МФЦ и каршеринг. А с 26 мая волонтёры могут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек. С 1 июня в Москве разрешаются прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил правила "прогулочного режима". Также в городе заработает велопрокат и откроются все парки, кроме одного.