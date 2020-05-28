Власти Москвы надеются, что большинство магазинов смогут возобновить работу

В Москве пока не наблюдается массового банкротства торговых предприятий из-за ситуации с коронавирусом, и городские власти надеются, что большая часть таких компаний смогут возобновить деятельность. Об этом заявил руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24"

— Были предложены меры поддержки для владельцев бизнеса, в том числе небольших непродовольственных магазинов в торговых центрах, на период с 1 марта, чтобы поддержать их каким-то образом. Будем надеяться, что большая часть, практически все из них, откроются, — сказал он.

Он отмечает, что сейчас в столице работает около 19 тысяч продовольственных магазинов, в которых соблюдаются правила безопасного поведения и санитарной дистанции, а также другие рекомендации Роспотребнадзора по ответственному поведению.

Немерюк уверен, что и в непродовольственных магазинах, которые откроются с 1 июня, реализовать подобное не будет большой сложностью. В отличие от предприятий общепита, возобновление работы которых "немного сложнее". По его словам, этот вопрос находится на обсуждении и, скорее всего, это случится уже на следующем этапе.