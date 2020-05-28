В Москве для поездки в непродовольственные магазины будет необходим пропуск

Для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются в столице 1 июня, москвичам необходимо будет оформить цифровой пропуск. Об этом в эфире программы "Время покажет" на Первом канале заявил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, если гражданам для поездки в непродовольственный магазин требуется воспользоваться общественным транспортом, то им нужно будет воспользоваться двукратным разовым пропуском.

Его можно будет оформить как раньше, выбрав графу "по иным целям". Такие разрешения выдаются на один день два раза в неделю.

— В рамках шаговой доступности, если вы посещаете магазин пешком, то вам никаких документов не требуется, вы можете его посещать, как, собственно говоря, и продовольственный магазин, — уточнил Немерюк.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, пропускной системы и всех остальных ограничительных мер до 14 июня.