"Всё самое яркое, нарядное". Влад Лисовец рассказал Лайфу о модных трендах этого лета

Российский стилист и знаток моды Влад Лисовец рассказал в беседе с Лайфом, что этим летом вряд ли в трендах будут носки с босоножками или маски с перчатками, зато можно ожидать на улицах ярко и нарядно одетых людей.

Стилист уверен: с приходом лета россияне побегут скорее на улицу и, конечно, попытаются при этом выглядеть красиво.

— Это то, что мы увидим на улицах, мне хочется в это верить. Тем более лето, люди будут больше наряжаться, потому что все устали от домашней одежды, и поэтому тот тренд, который задержался на 4 года — толстовки, кроссовки и такая кэжуал-одежда (типа спорт) — сейчас уйдёт на второй план, потому что все натаскались её (одежду. — Прим. Лайфа) дома, — сказал стилист.

В частности, россиянам обязательно захочется щегольнуть на улице в пиджаке, плаще или платье. Сам Лисовец отметил, что ему самому, выходя за продуктами, хочется выглядеть максимально стильно. К примеру, кроссовкам он предпочитает ботинки.

— [Будет] тренд на то, чтобы выглядеть симпатично. Особенно губы накрасить, потому что для женщины это очень важно. Поэтому мне кажется, что как раз таки будет с приставкой "гипер-", все побегут причёсываться, показывать свои очки, платья, колготки, носки, — добавил стилист.

Таким образом, подчёркивает Лисовец, на улицах будет гулять настоящий карнавал красок: граждане будут отдавать предпочтение самой яркой и нарядной одежде, макияжу, причёскам, потому что люди психологически устали от домашних футболок, спортивных штанов и помятого лица.