Снова приостановлен транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа

На текущие сутки не забронированы мощности польского участка трубопровода Ямал — Европа, который осуществляет транзит российского газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные.
Отмечается, что мощности не были забронированы ни на вчерашнем суточном аукционе, ни сегодня в часы, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов, которые проходят ежечасно.
Аукцион, завершившийся резервацией мощностей, прошёл накануне вечером. На нём в совокупности было выкуплено 37% от общей мощности, не исключено, что в течение дня потенциальные клиенты ещё заинтересуются предложением.
Ранее Лайф сообщал, что поставки природного газа по трубопроводу Ямал — Европа упали почти до нуля.
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