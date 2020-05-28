Снова приостановлен транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа

На текущие сутки не забронированы мощности польского участка трубопровода Ямал — Европа, который осуществляет транзит российского газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные.

Отмечается, что мощности не были забронированы ни на вчерашнем суточном аукционе, ни сегодня в часы, когда можно было воспользоваться предложениями внутридневных аукционов, которые проходят ежечасно.

Аукцион, завершившийся резервацией мощностей, прошёл накануне вечером. На нём в совокупности было выкуплено 37% от общей мощности, не исключено, что в течение дня потенциальные клиенты ещё заинтересуются предложением.