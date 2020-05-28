Россиян предупредили об опасности заражения CoViD-19 при купании на мелководье

Отдыхающие на море рискуют заразиться коронавирусом при купании, так как вирусные частицы могут собираться на поверхности в пенной кромке в прибойной зоне. Об этом сообщил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.

— Основная опасность поджидает купающихся на мелководье, при входе и при выходе из водоёма. Дело в том, что частицы вируса слипаются в агломераты. И за счёт того, что они легче воды, скапливаются на поверхности в пенной кромке в прибойной зоне. В этой пене живёт, конечно, не только коронавирус, но и холерные, ротавирусные палочки, другие кишечные бактерии, — цитирует учёного агентство "Москва".

Фролов отметил, что предупредить заражение можно с помощью нескольких простых правил: не глотать воду, протирать ступни ног при выходе из моря как минимум мыльным раствором и при наличии ранок — обрабатывать их перекисью водорода.

По словам учёного, для защиты окружающих от вирусов и бактерий необходимо проводить дезинфекцию прибрежных зон, например, в утренние часы, когда море спокойное. Обработка проводится с помощью аэрозольного распыления антисептических растворов. Фролов подчеркнул, что в открытом море создаются неблагоприятные условия для распространения вируса за счёт продува воздуха, больших пространств и обилия ультрафиолета.