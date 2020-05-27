Обессилевший рыбак, которого унесло в море, снял на видео свои последние мгновения

43-летний Джереми Уорти из австралийского городка Ясс отправился на рыбалку на побережье Нового Южного Уэльса. Когда он спускал на воду каяк, тот затопило волной, но мужчина не придал этому значения и смело вышел в море. Однако из-за течения и сильного ветра его уносило всё дальше и дальше, и в конце концов австралиец обессилел, борясь со стихией.

Видео © Facebook / Jeremy Peter Worthy

При этом Джереми активно освещал в соцсетях всё, что с ним происходило. Сначала он выложил фото каяка на берегу, затем скриншот карты с отметкой, где он находится, который впоследствии его друзья расценили как мольбу о помощи. А потом вышел в прямой эфир в "Фейсбуке", рассказывая, что сильно устал. Он отметил, что не может вернуться обратно, так как находится уже слишком далеко, и размышлял, в какую сторону ему плыть.

Фото © Facebook / Jeremy Peter Worthy

Пути назад нет — это слишком далеко Джереми Уорти

Фото © Facebook / Jeremy Peter Worthy